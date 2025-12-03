Черчесов высказался о возвращении пива на стадионы

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на возможное возвращение пива на российские стадионы.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах в России ввели в 2005 году.

Ранее сообщалось, что продажу пива разрешат уже в 2026 году.

«Я непьющий человек и так хожу на стадион, без пива. Другое дело, что бывают разные люди. Если болельщику это надо, значит нужно (возвращать пиво).

Пиво – не самый серьeзный спиртной напиток, это плюс для бюджета клубов и государства. Почему нет?» – сказал Черчесов.