Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на смерть Никиты Симоняна.

«Новость шокирующая. Недавно с ним разговаривали, потому что мы созванивались каждые две недели. Когда я начинал играть в сборной, он был начальником команды. Когда я работал в сборной, я каждое утро заходил к нему в кабинет в РФС, много обсуждали работу, подготовку команды.

У этого человека не было клубной принадлежности. Его любили и уважали все. Мы потеряли одного из последних могиканов советского футбола.

Мои искренние соболезнования родным, близким и всему мировому футбольному сообществу», – сказал Черчесов.