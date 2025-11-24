Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на смерть Никиты Симоняна.
«Новость шокирующая. Недавно с ним разговаривали, потому что мы созванивались каждые две недели. Когда я начинал играть в сборной, он был начальником команды. Когда я работал в сборной, я каждое утро заходил к нему в кабинет в РФС, много обсуждали работу, подготовку команды.
У этого человека не было клубной принадлежности. Его любили и уважали все. Мы потеряли одного из последних могиканов советского футбола.
Мои искренние соболезнования родным, близким и всему мировому футбольному сообществу», – сказал Черчесов.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
