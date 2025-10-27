Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о полузащитнике Алексе Опоку Сарфо.

Нижегородцы арендовали игрока у «Ариса» 10 сентября.

Сарфо дебютировал за команду в воскресном матче с «Балтикой» (0:0).

– Как оцените дебют Сарфо?

– Я разочарован, что он поздно приехал, у него была травма паховых колец.

Я этого футболиста тренировал три года в «Арисе». Он, можно сказать, играл в Африке до «Ариса» за килограмм картошки.

Он тренируется с нами девять дней. Наш врач не разрешил его выпускать, но я взял риск на себя. Мы нуждаемся в таких ребятах.