Кубок России. «Ростов» выбил «Пари НН» (4:1) из турнира, пройдя в Путь регионов

«Ростов» в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России разгромил дома «Пари НН». Ассистентский дубль оформил Иван Комаров.
У «Пари НН» с пенальти забил Хуан Боселли.
«Ростов» отправился в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» покидает турнир.
Россия. Кубок. Группа C. 6 тур
Ростов - Пари НН - 4:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Игнатов, 21; 2:0 - Д. Шанталий, 45; 2:1 - Х. Мануэль Боселли, 45+5 (с пенальти); 3:1 - Х. Байрамян, 49; 4:1 - Е. Голенков, 90+3.
Источник: «Бомбардир»