Объявлены номинанты на приз африканскому футболисту года

Сегодня, 16:12
1

Конфедерация африканского футбола опубликовала имена номинантов на звание игрока года.

В список попали 10 футболистов:

  • Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи», Камерун)
  • Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго)
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  • Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон)
  • Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея)
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
  • Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко)
  • Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия)
  • Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал)
  • Пап Матар Сарр («Тоттенхэм, Сенегал).

В прошлом году лучшим африканским футболистом был признан Адемола Лукман из «Аталанты».

Источник: твиттер Конфедерации африканского футбола
Африка Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (1)
рылы
1761139402
у хряков от такого обилия зулусов, собранных в одном месте, зарябило в глазах) вот бы хотя бы двух-трёх из них завезти в тарасятник, да? а то всего-то двух за лето взяли: ву и джику)
