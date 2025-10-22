Объявлены номинанты на приз африканскому футболисту года

Конфедерация африканского футбола опубликовала имена номинантов на звание игрока года.
В список попали 10 футболистов:
- Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи», Камерун)
- Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон)
- Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
- Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко)
- Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия)
- Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал)
- Пап Матар Сарр («Тоттенхэм, Сенегал).
В прошлом году лучшим африканским футболистом был признан Адемола Лукман из «Аталанты».