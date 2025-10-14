Карпин назвал тренера, чьи футбольные идеи ему нравятся

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин признался, что ему нравится Юрген Клопп.

– Сергей Ташуев заявил, что в футболе у него такие же идеи, как и у Хосепа Гвардиолы. А с кем у вас совпадают идеи?

– Тренеры, практикующие тот прессинг, который я хочу видеть. Это как у Клоппа. Получается ли? Другой вопрос. Вы говорили, что мой футбол похож на «Брайтон», который был при [Роберто] Де Дзерби.