Суперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров

Фаворитом чемпионской гонки РПЛ после 10 туров, по данным суперкомпьютера Opta, стал «Зенит». Шансы петербуржцев на 1-е место оцениваеют в 37,4%. Следом идут ЦСКА (30,3%) и «Краснодар» (18,6%).

Шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ выросли до 76,4%.