Суперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров

Фаворитом чемпионской гонки РПЛ после 10 туров, по данным суперкомпьютера Opta, стал «Зенит». Шансы петербуржцев на 1-е место оцениваеют в 37,4%. Следом идут ЦСКА (30,3%) и «Краснодар» (18,6%).
Шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ выросли до 76,4%.
- После 10 туров ЦСКА идет на 1-м месте с 21 очком. Далее расположились «Локомотив» (20 очков), «Краснодар» (20), «Зенит» (19), «Спартак» (18).
- В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» (7 очков) и «Акрон» (7). В зоне вылета – «Пари НН» (6) и «Сочи» (2).
Источник: телеграм-канал Opta Sports