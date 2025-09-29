Введите ваш ник на сайте
Суперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров

Сегодня, 11:50
12

Фаворитом чемпионской гонки РПЛ после 10 туров, по данным суперкомпьютера Opta, стал «Зенит». Шансы петербуржцев на 1-е место оцениваеют в 37,4%. Следом идут ЦСКА (30,3%) и «Краснодар» (18,6%).

Шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ выросли до 76,4%.

Источник: телеграм-канал Opta Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар ЦСКА Локомотив
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1759136117
Кто им платит за эту х.рню ?
Ответить
acor94
1759136777
а ещё у нас больше всего шансов занять 2 место. после этой статы весь этот бред читать бессмысленно.
Ответить
subbotaspartak
1759137040
Я чё - суперкомпьютер?
Ответить
Dmitriolop
1759137723
Ответить
Блямба
1759138648
Суперкомпьютер поди на помоях работает, раз хряков аж на 5-е место взгромоздил ?
Ответить
Марк Аврелий!
1759140541
как бы он не обоср@лся
Ответить
