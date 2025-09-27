Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определена самая футбольная часть России

Сегодня, 12:32
1

Издание «Т-Ж» исследовало футбольную аудиторию в России.

Выяснилось, что самая футбольная часть России – Южный федеральный округ.

«Если посмотреть на то, как посещают футбол в разных частях страны, наибольший интерес можно заметить на юге страны. В городах Южного федерального округа, представленных хотя бы одной профессиональной командой, медианная доля болельщиков на трибунах от общего населения составляет почти 1,29% – это лучший результат по всей стране.

На втором месте – Северо-Западный федеральный округ. В городах этой части страны на матчи ходят 0,66% населения. Далее идут Поволжье с показателем 0,35% и Центральный федеральный округ – 0,32%.

На востоке страны популярность футбола заметно ниже. В Уральском федеральном округе медианная доля болельщиков на трибунах – 0,26% от населения городов. В Сибирском федеральном округе – уже 0,21%, а в Дальневосточном и вовсе 0,15%», – написал исследователь.

  • В ЮФО есть 3 команды РПЛ: «Ростов», «Краснодар», «Сочи».
  • Матч 10-го тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» начнется в 19:00 мск.
  • «Краснодар» – действующий чемпион России.

Еще по теме:
«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
Генич ответил, приведет ли Станкович «Спартак» к чемпионству
Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким
Источник: «Т-Ж»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1758969117
Жаль что грёбаный армянский озон уничтожил вместе с ткачёвым самый старый клуб России
Ответить
Главные новости
Моуринью пригласил в «Бенфику» чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча»
13:58
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
13:38
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
13:28
3
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
12:59
1
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
12:44
1
Определена самая футбольная часть России
12:32
1
Фото«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
12:24
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева
12:16
4
Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
11:29
9
Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами
10:35
8
Все новости
Все новости
Видео«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
14:24
Генич ответил, приведет ли Станкович «Спартак» к чемпионству
14:13
Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким
13:49
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с днем рождения
13:17
1
Фото«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
12:24
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:19
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:16
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева
12:16
4
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:12
Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»
11:48
1
Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
11:29
8
«Сочи» дозаявил экс-форварда «Краснодара»
11:13
1
Шпилевский из «Пари НН» заявил о предвзятости судей РПЛ
11:02
1
Игнашевич определил лучшую команду РПЛ в плане тактики
10:48
2
Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами
10:35
8
Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов»
10:18
1
Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма
10:02
30
ФотоОпределен лидер последних 10 сезонов РПЛ по заработанным пенальти
09:18
25
Победитель ЛЧ восхитился популярным российским блюдом
00:25
5
Игру «Динамо» в обороне при Карпине назвали «ужасной»
Вчера, 23:52
1
Карпин рассказал, как справляется с критикой
Вчера, 23:46
3
Ловчев заявил, что ему стыдно за «Спартак»
Вчера, 23:32
35
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
Вчера, 23:09
14
Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»
Вчера, 22:44
2
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
Вчера, 22:31
9
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
Вчера, 22:06
8
Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»
Вчера, 21:55
Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»
Вчера, 21:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 