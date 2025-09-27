Определена самая футбольная часть России

Издание «Т-Ж» исследовало футбольную аудиторию в России.

Выяснилось, что самая футбольная часть России – Южный федеральный округ.

«Если посмотреть на то, как посещают футбол в разных частях страны, наибольший интерес можно заметить на юге страны. В городах Южного федерального округа, представленных хотя бы одной профессиональной командой, медианная доля болельщиков на трибунах от общего населения составляет почти 1,29% – это лучший результат по всей стране.

На втором месте – Северо-Западный федеральный округ. В городах этой части страны на матчи ходят 0,66% населения. Далее идут Поволжье с показателем 0,35% и Центральный федеральный округ – 0,32%.

На востоке страны популярность футбола заметно ниже. В Уральском федеральном округе медианная доля болельщиков на трибунах – 0,26% от населения городов. В Сибирском федеральном округе – уже 0,21%, а в Дальневосточном и вовсе 0,15%», – написал исследователь.