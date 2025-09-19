Губерниев одним словом описал дисквалификацию Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о наказании для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Дисквалификация справедливая. Думаю, после нее Деяна быстро выгонят.

Но здесь ситуация в другом! Поскольку Станкович до сих пор не завел кота, который мог бы своим присутствием, волнами радости и урчанием снять стресс тренера и вообще немножко успокоить нервную систему и направить на путь истинный, то теперь его выгонят, и кота при этом у него не будет…

Чему быть, тому не миновать. Если бы успел, мог бы вчера завести, но он, по моей информации, этого не сделал.

Думаю, что сейчас «Спартак» без Станковича будет выглядеть значительно лучше. А что будет делать менеджмент дальше – посмотрим», – заявил Губерниев.