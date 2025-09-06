Слуцкий объяснил, в чем с Дзюбы можно брать пример

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, в чем Артем Дзюба может быть ролевой моделью.
– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?
– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример.
Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты – таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
- У Артема контракт с «Акроном» до лета.
- Дзюба планирует закончить карьеру в 2026 году.
Источник: телеграм-канал «В Игре»