Слуцкий объяснил, в чем с Дзюбы можно брать пример

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, в чем Артем Дзюба может быть ролевой моделью.

– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?

– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример.

Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты – таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять.