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Слуцкий объяснил, в чем с Дзюбы можно брать пример

6 сентября 2025, 15:55
6

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, в чем Артем Дзюба может быть ролевой моделью.

– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?

– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример.

Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты – таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
  • У Артема контракт с «Акроном» до лета.
  • Дзюба планирует закончить карьеру в 2026 году.

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Источник: телеграм-канал «В Игре»
Россия. Премьер-лига Акрон Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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NewLife
1757166243
Спросите Слуцкера про традиционные ценности)
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шахта Заполярная
1757167221
Такой ПРИмер нам не нужен.
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...уефан
1757168331
...два кислых друга...
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VVM1964
1757169681
Гораздо больше у него "достоинств" и качеств которые в пример ставить не надо !)...
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Cleaner
1757178130
В умении ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ равных Дзюбе в России нет.
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