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Украина пытается сорвать матч Россия – Иордания

Вчера, 20:34
14

Украинская ассоциация футбола добивается отмены товарищеской встречи между сборными России и Иордании.

УАФ направила официальные письма в ФИФА, УЕФА, АФК и Иорданскую футбольную ассоциацию.

«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины.

Проведение международных матчей [с Россией] – это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни.

Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи.

Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобальной стремления к миру.

Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», – пишет УАФ.

  • Игра пройдет 4 сентября на одном из российских стадионов.
  • В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Беларусь (4:1).
  • Иордания досрочно отобралась на ЧМ-2026.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (14)
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CSKA winner
1754502524
«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом.... ? Чего они там употребляют всё же ? Ну ведь реально что то забористое .
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"supermax"
1754505091
До чего же жалкие ....
Ответить
Max-Min-vkontakte
1754506688
Баба Яга против
Ответить
BRO_football
1754508544
Не обращайте внимания. Они каждый российский матч пытаются сорвать и пишут письма во все футбольные организации. И в итоге у них ничего не получается.
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Dimaz 10
1754509002
Ну мнение федерации Украины - это почти закон для всех) В каждый чугунок им надо плюнуть ! Пусть в Спортлото не забудут написать
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Пригожин Женя
1754509379
свиней не спрашивали!
Ответить
Vitaga
1754512007
большинство стран в мире наоборот против нацистов из украины.
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