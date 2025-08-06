Украина пытается сорвать матч Россия – Иордания

Украинская ассоциация футбола добивается отмены товарищеской встречи между сборными России и Иордании.

УАФ направила официальные письма в ФИФА, УЕФА, АФК и Иорданскую футбольную ассоциацию.

«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины.

Проведение международных матчей [с Россией] – это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни.

Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи.

Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобальной стремления к миру.

Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», – пишет УАФ.