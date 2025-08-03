Лапочкин оценил работу Кукуяна в матче «Акрон» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал работу судей на матче «Акрон» – «Спартак».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

В конце 1-го тайма за две желтые был удален защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

В ворота московской команды были назначены два пенальти.

«Кукуян великолепно справился со своей работой. Были кое-какие шероховатости, но удаление Хлусевича было, оба пенальти Павел назначил верно.

Первый одиннадцатиметровый удар был сложный, так как момент был закрыт телами игроков. Это как раз тот эпизод для вмешательства ВАР.

В моменте с засчитанным голом «Спартака» ассистент хорошо сработал. Отличная работа бригады Павла Кукуяна. Безусловно, работу осложняла жара.

«Спартак» крайне недоволен судейством, но в матче с «Акроном» все решения справедливы. Кукуян принял много ключевых решений. Павел из «Сочи», поэтому он все знает про жару, и этот матч Кукуян может занести себе в актив», – сказал Лапочкин.