Червиченко высказался о ничьей «Спартака» с «Акроном»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым сопутствовала большая удача в матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1) в Самаре.

– Какого‑то особого героизма в голе «Спартака» не видел. Просто «на дурака» залетел, как это обычно бывает после 90‑й минуты. Максимальное везение «Спартака» – это норма. Когда вдесятером играют, отбиваются весь матч, а потом «на дурака» залетает в конце.

Казалось, всe складывается именно по этому сценарию, но всe‑таки справедливость более‑менее восторжествовала. Думаю, «Акрон» точно не заслуживал поражения. А то, что «Спартак» не проиграл, – большая удача для них. Потому что если бы Дзюба бил пенальти оба раза, то и счет, наверное, был бы не в пользу «Спартака».

– Можно уже старт сезона в исполнении «Спартака» назвать провалом?

– Как сказать. Провальный старт – это у «Ростова». А у «Спартака»… Честно говоря, он не то что провальный, а просто я не могу подобрать прилагательное к слову недоразумение. На поле бегают вот два игрока. Один 20 миллионов, другой – 27. И разницы с игроками «Акрона» почти никакой нет. Весь «Акрон» стоит как один из этих футболистов практически. И по игре «Акрон» обыгрывает «Спартак».

По большому счету «Спартак» ничего не создал особенного у ворот «Акрона», кроме момента на последних минутах. А у «Акрона» были моменты и помимо пенальти: тот же Дзюба когда пробил головой, а Максименко на линии мяч остановил. То есть всe равно хозяева были посильнее, атаковали.

Удивительно, как так у «Спартака» получается: за такие деньги они не могут собрать команду, которая бы с легкостью обыгрывала команду, которая всего лишь второй сезон выступает в Премьер‑лиге.