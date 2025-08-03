Экс-судья Федотов прокомментировал первый пенальти в ворота «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти, назначенный в матче 3-го тура «Акрон» – «Спартак» (1:1) в середине второго тайма.
На 59-й минуте полузащитник хозяев Максим Болдырев упал после контакта в штрафной с вратарем москвичей Александром Максименко, пробросив мяч в лицевую.
«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника. Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если лeгкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение. Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», – сказал Федотов.
- Главный арбитр матча Павел Кукуян изначально не назначил пенальти, но был вызван коллегами на ВАР. После просмотра эпизода рефери указал на «точку».
- Полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал этот 11-метровый удар на 64-й минуте.
Источник: «Чемпионат»