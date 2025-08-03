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  • Экс-судья Федотов прокомментировал первый пенальти в ворота «Спартака»

Экс-судья Федотов прокомментировал первый пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 16:20
7

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти, назначенный в матче 3-го тура «Акрон»«Спартак» (1:1) в середине второго тайма.

На 59-й минуте полузащитник хозяев Максим Болдырев упал после контакта в штрафной с вратарем москвичей Александром Максименко, пробросив мяч в лицевую.

«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника. Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если лeгкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение. Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», – сказал Федотов.

  • Главный арбитр матча Павел Кукуян изначально не назначил пенальти, но был вызван коллегами на ВАР. После просмотра эпизода рефери указал на «точку».
  • Полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал этот 11-метровый удар на 64-й минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Федотов Игорь Кукуян Павел
Комментарии (7)
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Томик
1754227385
А наступ был неизбежен, но ненаказуем.
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АК 68
1754227508
Ты лучше про второй расскажи.
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DVOK68
1754227663
Макси...( Куда рванул когда мяч уходил за лицевую!? Конечно контакт с игроком был неизбежен!Пеналь.
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ivany4
1754228600
А я бы с первым пенальти попросил разобраться на повторе с камеры от лицевой линии. Там не такое однозначное решение. Почему, до показа ВАРа Кукуяну, эпизод продемонстрировали с двух камер, а судье показали только с одной, и с полностью закрытыми эпизодами ситуации??
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DVOK68
1754228640
Вот на днях мне приятель говорил,что как вратарь,Помазун сильнее чем Макси.Я согласился с ним.Теперь убедился что Помазун должен быть в основе.
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