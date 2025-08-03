«Спартак» заработал больше всех удалений в РПЛ с начала прошлого сезона

Удаление полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в конце первого тайма гостевого матча с «Акроном» (1:1) стало 8-м для красно-белых с начала прошлого сезона.
Московский клуб превзошел по этому показателю «Факел» и «Динамо Мх», которые с начала прошлого сезона заработали по семь удалений.
- В матче 2-го тура РПЛ нынешнего сезона с «Балтикой» (0:3) у «Спартака» были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.
- В прошлом сезоне красно-белые стали лидером по количеству красных карточек в матчах FONBET Кубка России. Подопечные Деяна Станковича удалялись с поля три раза.
Источник: Спортс''