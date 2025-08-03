Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Спартак». Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 13:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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