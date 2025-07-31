Семак оценил игру Вендела, вернувшегося в состав «Зенита» после 3-месячной паузы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал участие полузащитника Вендела в матче с «Ахматом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.

Видеообзор матча в Грозном можно посмотреть здесь.

Вендел вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

– Расскажите, пожалуйста, как решалось, что Вендел поедет и выйдет сегодня в стартовом составе?

– Мы смотрим за его состоянием, для нас это важный игрок. Он тренируется с нами, мы должны, естественно, подводить его к тому состоянию, которое позволит ему играть.

И сегодня, конечно, то время, которое он был на поле, он провел, мне кажется, очень и очень хорошо. Особенно в первом тайме, когда он был посвежее.

Конечно, центр поля, контроль мяча, его видение игры, понимание игры, ситуации – все это добавляло качества в действия нашей команды. Он смотрелся сегодня хорошо.