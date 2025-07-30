Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Кубка России в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Заре, Ибишев, Тодорович, Касинтура, Келиано, Талал, Самородов, Мелкадзе, Гаджиев.

Главный тренер: Александр Сторожук

«Зенит»: Адамов, Лобов, Вега, Алип, Эракович, Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Соболев, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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