Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»

Вчера, 12:30
4

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре бразильца Вендела после гостевого матча 1-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (2:1).

– С футбольной точки зрения у «Зенита» все в порядке. У меня есть такой оптимизм исходя из того, что я увидел – и первый состав, и второй. Каша варится по-настоящему внутри клуба.

Только вот с Глушенковым… Он вышел, и, такое чувство, что не очень был доволен тем, что вышел на футбольное поле. Во всяком случае, я думаю, что вот этот внутренний механизм заработает у «Зенита» на все 100.

Тем более Вендел отбегал 90 минут! Удивительный человек. Он в штате клуба, в команде, у него продолжается контракт. Судя по всему, он не хочет уезжать в ОАЭ. А в Бразилии такие зарплаты, как в «Зените», не платят. Поэтому тут надо ему решать. Это его решение. Но игрок он, конечно, настоящий. Во всяком случае, это хлопоты, которые приятны.

– Говорят, им интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Может быть, он не хочет туда ехать, такое иногда бывает.

– Конечно, там же очень жарко. Потом аудитория… Это совсем другой футбол. А здесь ты играешь под крышей, болельщики есть замечательне, ты уже привык тут и все такое. И город неплохой у нас.

  • 27-летний Вендел до игры с «Ахматом» в последний раз играл за петербуржцев 4 мая.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне за 20 миллионов евро, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Он приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
  • Контракт Вендела с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Еще по теме:
Вега сравнил инфраструктуру «Зенита» и «Барселоны»
Мостовой: «В Бразилии 50 человек стоят и ждут, чтобы их купили в «Зенит» 7
Ловчев определил фаворита в матче «Зенит» – ЦСКА 5
Источник: радио «Зенит»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Глушенков Максим Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1754044255
"...отбегал 90 минут"..."...Хорошая девочка Лида! Так чем же она(была в том матче) хороша"???
Ответить
NewLife
1754045846
"Каша варится по-настоящему внутри клуба." не каша, а бразильский самогон кашаса))
Ответить
NewLife
1754045893
Вендел чемоданы в раздевалке без присмотра оставил ?)))
Ответить
lek!
1754049263
Вы забыли сказать , что крыша только она стадионе Зенита , если в ОАЭ жарко то в РПЛ ппц как холодно.
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»
14:40
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
14:28
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
13:59
4
Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»
13:26
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
13:13
3
Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира
12:38
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Все новости
Все новости
«Пари НН» определился с городом, где примет «Ростов»
Вчера, 20:20
1
Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России
Вчера, 16:39
Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»
Вчера, 12:30
4
Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Оренбургом»
31 июля
1
Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»
31 июля
FONBET Кубок России. «Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0
31 июля
Смолов готов рассмотреть предложение от медиаклуба
31 июля
6
В «Зените» не согласны с пенальти в пользу «Ахмата»
31 июля
4
ВидеоШнякин высказался о пинке Бариновым Глебова
31 июля
2
Тренер «Ахмата» – о пропущенных голах от «Зенита»: «Были длинные передачи на Соболева, кроме этих ситуаций соперник ничего не создал»
31 июля
Тренер «Ростова» – после поражения от «Спартака»: «Нужно не смотреть на счет»
31 июля
Семак оценил игру Вендела, вернувшегося в состав «Зенита» после 3-месячной паузы
31 июля
6
ВидеоОдоевский прокомментировал дикую ошибку в матче со «Спартаком»
31 июля
11
В «Спартаке» озвучили амбициозные задачи на сезон
31 июля
10
Тренер «Спартака» высказался о результате матча с «Ростовом»
30 июля
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»
30 июля
6
FONBET Кубок России. «Зенит» благодаря 1+1 Гонду добыл гостевую победу над «Ахматом» (2:1)
30 июля
8
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
30 июля
2
FONBET Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0), у Заболотного ассист и заработанный пенальти
30 июля
30
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
30 июля
1
ВидеоГлебов отреагировал на пинок от Баринова
30 июля
6
Челестини оценил кубковую победу ЦСКА над «Локомотивом»
30 июля
1
ВидеоЗаболотный сделал голевой пас и заработал пенальти в кубковом матче с «Ростовом»
30 июля
6
Галактионов прокомментировал кубковое поражение «Локомотива» от ЦСКА
30 июля
2
ВидеоЛапочкин ответил, заслужил ли Баринов удаление за пинок под зад Глебову
30 июля
21
FONBET Кубок России. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Пари НН» – 1:0
30 июля
FONBET Кубок России. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) в московском дерби
30 июля
9
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 