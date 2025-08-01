Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре бразильца Вендела после гостевого матча 1-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (2:1).

– С футбольной точки зрения у «Зенита» все в порядке. У меня есть такой оптимизм исходя из того, что я увидел – и первый состав, и второй. Каша варится по-настоящему внутри клуба.

Только вот с Глушенковым… Он вышел, и, такое чувство, что не очень был доволен тем, что вышел на футбольное поле. Во всяком случае, я думаю, что вот этот внутренний механизм заработает у «Зенита» на все 100.

Тем более Вендел отбегал 90 минут! Удивительный человек. Он в штате клуба, в команде, у него продолжается контракт. Судя по всему, он не хочет уезжать в ОАЭ. А в Бразилии такие зарплаты, как в «Зените», не платят. Поэтому тут надо ему решать. Это его решение. Но игрок он, конечно, настоящий. Во всяком случае, это хлопоты, которые приятны.

– Говорят, им интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Может быть, он не хочет туда ехать, такое иногда бывает.

– Конечно, там же очень жарко. Потом аудитория… Это совсем другой футбол. А здесь ты играешь под крышей, болельщики есть замечательне, ты уже привык тут и все такое. И город неплохой у нас.