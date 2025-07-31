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В «Зените» не согласны с пенальти в пользу «Ахмата»

Сегодня, 16:16
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал спорный эпизод в матче с «Ахматом».

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча в Грозном можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» пропустил на 83-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой Александра Соболева.

«Матчи «Зенита» в Грозном всегда складываются непросто. Вчера было очень хорошее начало – два быстрых гола. Все шло к завершению со счетом 2:0, но случился пенальти, который можно обсуждать.

Рука Соболева не отставлена, не выставлена, не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление движения мяча. Если верить прежним разъяснениям – не пенальти.

После этого оставалось 10 минут плюс добавленное время, и «Ахмат» пошел вперед с игроками, которые вышли на замену. Надо отметить, что Денис Адамов сыграл очень хорошо и спас команду в самом конце.

Это непростая победа. Думаю, что дальше каждый матч и в чемпионате, и в Кубке будет непростым», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Зенит Ахмат Соболев Александр Медведев Александр Черемных Михаил
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Комментарии (2)
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R_a_i_n
1753968226
А с голевым пасом рукой Соболева в штрафной Зенит согласен?
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