Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, как отреагировала его жена на решение отказаться от половины месячной зарплаты в клубе.

Специалист заявил, что отдаст половину месячной зарплаты из-за неудовлетворительных результатов команды. «Сочи» ранее разгромно проиграл в РПЛ «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4). Сегодня клуб уступил в Кубке «Динамо» (2:3).

– Вы после матча с «Акроном» сказали, что откажетесь от половины зарплаты за месяц. Сделали ли вы это, и что подумали футболисты?

– Когда я это сказал и вернулся после игры к семье, жена чуть не убила меня за эти слова. Но футболисты показали свою реакцию сегодня. Они бились. Последние две игры были позорными, надеюсь, дальше такого не будет. Эмоциональное заявление, но это мои эмоции, настоящие эмоции, то, что я чувствую. Футбол – моя страсть. Мы должны выполнять работу и уважать болельщиков и руководство.

Когда я вижу, что мои игроки не выкладываются на 100% по разным факторам, меня это злит. Так было со мной всегда, с раннего детства. Я пытаюсь помогать своим игрокам, чтобы они становились лучше и справлялись с такими ситуациями. Мы находимся в сложной ситуации. Произошли структурные изменения в клубе. Сборы были короткими, у нас сложная ситуация, при которой многое против нас. Но думаю, мы справимся с этим. Все стараются.

Я не люблю проигрывать. Мне сложно спать после подобных матчей. Я могу не общаться со своей семьей, как это делаю обычно. Последний матч – 10 ударов в сердце. Я видел, как мой сын плакал после поражений. Моя семья приехала на 4 дня, чтобы увидеть меня, но мы не смогли хорошо провести время. Но это эмоции. Мы выберемся из этой ситуации. Займем то место, где должен быть клуб.