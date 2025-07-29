Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»

Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»

Вчера, 23:58
2

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, как отреагировала его жена на решение отказаться от половины месячной зарплаты в клубе.

Специалист заявил, что отдаст половину месячной зарплаты из-за неудовлетворительных результатов команды. «Сочи» ранее разгромно проиграл в РПЛ «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4). Сегодня клуб уступил в Кубке «Динамо» (2:3).

– Вы после матча с «Акроном» сказали, что откажетесь от половины зарплаты за месяц. Сделали ли вы это, и что подумали футболисты?

– Когда я это сказал и вернулся после игры к семье, жена чуть не убила меня за эти слова. Но футболисты показали свою реакцию сегодня. Они бились. Последние две игры были позорными, надеюсь, дальше такого не будет. Эмоциональное заявление, но это мои эмоции, настоящие эмоции, то, что я чувствую. Футбол – моя страсть. Мы должны выполнять работу и уважать болельщиков и руководство.

Когда я вижу, что мои игроки не выкладываются на 100% по разным факторам, меня это злит. Так было со мной всегда, с раннего детства. Я пытаюсь помогать своим игрокам, чтобы они становились лучше и справлялись с такими ситуациями. Мы находимся в сложной ситуации. Произошли структурные изменения в клубе. Сборы были короткими, у нас сложная ситуация, при которой многое против нас. Но думаю, мы справимся с этим. Все стараются.

Я не люблю проигрывать. Мне сложно спать после подобных матчей. Я могу не общаться со своей семьей, как это делаю обычно. Последний матч – 10 ударов в сердце. Я видел, как мой сын плакал после поражений. Моя семья приехала на 4 дня, чтобы увидеть меня, но мы не смогли хорошо провести время. Но это эмоции. Мы выберемся из этой ситуации. Займем то место, где должен быть клуб.

Еще по теме:
КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» в Казани 23
Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег» 16
«Стыдно и позорно»: Морено – о 0:4 от «Акрона» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
мирууууумирррр
1753823552
Пожалеть его ?
Ответить
FWSPM
1753823915
Ваше место у помойки там же где и весь ваш холдинг харчуется
Ответить
Главные новости
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
2
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
2
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Крыльев»
Вчера, 23:51
Видео«Динамо» поиздевалось над игроком «Сочи» после его празднования
Вчера, 23:42
FONBET Кубок России. «Краснодар» проиграл «Крыльям» (1:2) и уступил во втором матче подряд
Вчера, 22:46
8
Талалаев поделился подробностями стычки с Тедеевым
Вчера, 22:30
1
Сергеев раскрыл, что сказал ему Карпин после дубля «Сочи»
Вчера, 22:15
3
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
1
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
4
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»
Вчера, 21:21
8
Все новости
Все новости
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
1
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
4
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
2
В «Динамо» отреагировали на дубль Сергеева в ворота «Сочи»
Вчера, 21:01
4
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»
Вчера, 20:51
3
Реакция «Зенита» на слова отца Глушенкова про клуб
Вчера, 19:57
21
Кассьерра может перейти из «Зенита» в «Севилью»
Вчера, 19:42
3
Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»
Вчера, 19:36
3
Медведев прокомментировал возможный трансфер Антона Миранчука в «Зенит»
Вчера, 19:20
3
Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку
Вчера, 18:55
4
Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»
Вчера, 18:40
10
Назван российский клуб, в который хотел бы перейти Антон Миранчук
Вчера, 18:25
3
Титов определил проблему «Спартака»
Вчера, 18:18
8
Нобоа назвал самый популярный клуб России
Вчера, 17:51
5
Мостовой оценил работу Семака в «Зените»
Вчера, 17:46
5
Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»
Вчера, 17:37
20
Дивеев: «Челестини – испанец»
Вчера, 17:25
1
В «Спартаке» сегодня ожидают прибытие 20-миллионного новичка
Вчера, 16:50
19
Зайнутдинов дал первый комментарий после перехода в «Динамо»
Вчера, 16:42
2
Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»
Вчера, 16:33
3
Титов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 16:23
10
«Краснодар» хочет продлить контракт со Сперцяном
Вчера, 15:52
3
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо»
Вчера, 15:45
5
Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»
Вчера, 15:21
17
Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
Вчера, 15:17
5
Круговой назвал сильнейшего легионера, с которым он играл за один клуб
Вчера, 14:52
3
ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2
Вчера, 14:48
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 