Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера

У главного тренера «Родины» Зорана Зельковича возникло недопонимание со спортивным директором клуба Алексеем Зининым.

Разногласия между сторонами обострились после домашнего поражения от костромского «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура Первой лиги. В концовке встречи москвичи пропустили курьeзный гол после ошибки голкипера Сергея Айдарова.

В ближайшие дни Зелькович проведeт встречу с владельцем «Родины», в ходе которой будет обсуждаться будущее словенского тренера. Клуб рассматривает возможность его отставки.