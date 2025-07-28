Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера

У главного тренера «Родины» Зорана Зельковича возникло недопонимание со спортивным директором клуба Алексеем Зининым.
Разногласия между сторонами обострились после домашнего поражения от костромского «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура Первой лиги. В концовке встречи москвичи пропустили курьeзный гол после ошибки голкипера Сергея Айдарова.
В ближайшие дни Зелькович проведeт встречу с владельцем «Родины», в ходе которой будет обсуждаться будущее словенского тренера. Клуб рассматривает возможность его отставки.
- «Родина» занимает 16-е место в Первой лиге с 1 очком после 2 матчей.
- 45-летний Зелькович возглавляет команду с февраля.
Источник: Legalbet