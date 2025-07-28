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  • Колыванов назвал матч «Рубин» – «Зенит» игрой европейского уровня

Колыванов назвал матч «Рубин» – «Зенит» игрой европейского уровня

Сегодня, 08:25
4

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Игорь Колыванов оценил игру 2-го тур РПЛ «Рубин»«Зенит» (2:2).

«Классный матч получился между «Зенитом» и «Рубином». Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты – матч завораживал. Второй тайм получился такой – как по острию ножа ходишь.

«Зенит» сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. «Рубину» нужно отдать должное – они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь второй тур. Рад за Мостового. Он всю игру был заряжен, моменты создавал, отдал голевой пас, пенальти забил», – сказал Колыванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Колыванов Игорь
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Комментарии (4)
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fakeid
1753681855
хряки хоть нормальный футбол посмотрели вчера, а не субботнее позорище!
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Burtaze
1753682509
Европа в целом и близко не дотягивает до уровня РПЛ кроме топ 5 .. И то, на любителя.. наш первый дивизион интереснее французского чемпионата.. здесь же всё своё, родное .. не быкуй Колыванов,не надо про уровень прибалтов и прочего скандинавского говна.. забыл??? " да скифы мы.. да азиаты мы.. "
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1753687240
Вчерашний матч доказал очевидное, чемоданные леги не будут выкладываться на поле на всю катушку, достаточно было посмотреть на выражение лица Жерсона... А вот бесчемоданные россияне могут отлично играть, показателен пример Моста ⚽️
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Plyash
1753687740
Ну да , европейский уровень типа команд из Молдовы .
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