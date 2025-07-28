Колыванов назвал матч «Рубин» – «Зенит» игрой европейского уровня

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Игорь Колыванов оценил игру 2-го тур РПЛ «Рубин» – «Зенит» (2:2).

«Классный матч получился между «Зенитом» и «Рубином». Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты – матч завораживал. Второй тайм получился такой – как по острию ножа ходишь.

«Зенит» сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. «Рубину» нужно отдать должное – они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь второй тур. Рад за Мостового. Он всю игру был заряжен, моменты создавал, отдал голевой пас, пенальти забил», – сказал Колыванов.