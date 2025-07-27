Аршавин высказался о пенальти в ворота «Рубина»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ в Казани.
«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру. Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», – сказал Аршавин.
- Судья Алексей Сухой назначил 11-метровый после вмешательства ВАР. В том эпизоде он зафиксировал игру рукой со стороны защитника казанцев Алексея Грицаенко. Пенальти реализовал Андрей Мостовой, открывший счет в матче.
- Игра еще продолжается, в данный момент «Зенит» ведет в счете 2:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»