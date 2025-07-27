Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин высказался о пенальти в ворота «Рубина»

Вчера, 21:33
4

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ в Казани.

«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру. Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», – сказал Аршавин.

  • Судья Алексей Сухой назначил 11-метровый после вмешательства ВАР. В том эпизоде он зафиксировал игру рукой со стороны защитника казанцев Алексея Грицаенко. Пенальти реализовал Андрей Мостовой, открывший счет в матче.
  • Игра еще продолжается, в данный момент «Зенит» ведет в счете 2:1.

Еще по теме:
Черчесов прокомментировал 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Рахимов прокомментировал спасенный матч с «Зенитом» 2
Андрей Мостовой – после матча с «Рубином»: «Настроение в «Зените» печальное, все головы вниз опустили» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Аршавин Андрей Сухой Алексей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1753642406
Другим чтобы ставили не хотел бы? Ты типа в должности, подайте протест...
Ответить
timon2401
1753642873
Нельзя не ставить!!! Юбилей же у ребят!!! Вот кто без юбилея, тем и не поставят! А тут не хотелось, но, увы, руководство не поймет.
Ответить
Фердя
1753644171
Миллер обязан подать протест против назначенного пенальти, иначе он уже окончательно стал Бом жом!
Ответить
FFR
1753645662
Аршавин прав, это не игра рукой, и к тому же у игрока сзади же нет глаз, он не как не видел мяч. И думаю , если такая ситуация была бы у ворот Зенита, то в пользу Рубина не назначили бы пенальти .
Ответить
Plyash
1753650369
Такие пенальти вообще не должны рассматриваться . Это , на минуточку , не рука , а продплечье . Стыдобище вообще - то. ЗПРФ он и в Африке ЗПРФ...
Ответить
Главные новости
Обращение «Зенита» к болельщикам после 2:2 с «Рубином»
00:10
Дочь Семака вступилась за тренера на фоне призывов к отставке
Вчера, 23:48
3
Семак раскритиковал игрока «Зенита»: «Очень много брака»
Вчера, 23:32
8
Рахимов прокомментировал спасенный матч с «Зенитом»
Вчера, 22:59
2
Андрей Мостовой – после матча с «Рубином»: «Настроение в «Зените» печальное, все головы вниз опустили»
Вчера, 22:47
6
Реакция болельщиков «Зенита» на 2:2 с «Рубином»
Вчера, 22:35
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
Все новости
Все новости
«Спартак» после двух туров РПЛ идет на 10-м месте
00:00
Черчесов прокомментировал 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 23:23
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:00
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
ЦСКА рассмотрит вариант с покупкой вингера «Фламенго»
Вчера, 21:58
Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:48
4
Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича
Вчера, 21:41
9
Аршавин высказался о пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:33
5
Червиченко о матче «Динамо» – «Ростов»: «Кукуян беззастенчиво свистел в одну сторону»
Вчера, 21:23
2
ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии
Вчера, 21:16
1
Фото«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб
Вчера, 21:00
7
Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:49
12
Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»
Вчера, 20:37
5
Клуб Ла Лиги заинтересовался нападающим «Зенита»
Вчера, 20:14
1
Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:58
4
В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА
Вчера, 19:48
4
РПЛ. «Оренбург» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 19:29
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
1
В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина
Вчера, 19:26
2
Титов сказал, что его напугало в ментальности игроков «Спартака»
Вчера, 19:17
2
Челестини сказал, можно ли его называть итальянцем
Вчера, 19:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Зенит»: 27 июля
Вчера, 18:58
6
Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»
Вчера, 18:54
14
Челестини прокомментировал победу над «Ахматом»
Вчера, 18:49
Названа сумма, которую «Спартак» получит за Мангаша
Вчера, 18:23
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 