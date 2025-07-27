Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Зенит». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

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