Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Зенит». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
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Источник: «Бомбардир»