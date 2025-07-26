Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Игра состоится 26 июля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьeв.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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