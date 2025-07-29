Реакция Генича на критику Шнякиным Бубнова

Комментатор Константин Генич отреагировал на высказывание коллеги Дмитрия Шнякина об аналитике эксперта Александра Бубнова.

«Ха! Дима познакомился с оценками Александра Викторовича;)

И УДИВИЛСЯ! Я примерно так же реагировал поначалу, но потом ничего, привык ☺️😜», – написал Генич.