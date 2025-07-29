Реакция Генича на критику Шнякиным Бубнова

Комментатор Константин Генич отреагировал на высказывание коллеги Дмитрия Шнякина об аналитике эксперта Александра Бубнова.
«Ха! Дима познакомился с оценками Александра Викторовича;)
И УДИВИЛСЯ! Я примерно так же реагировал поначалу, но потом ничего, привык ☺️😜», – написал Генич.
- Ранее Шнякин удивился оценкам, поставленным Бубновым защитникам гостей после матча 2-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (1:2).
- Шнякин также опубликовал нарезку видеомоментов действий защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в прошедшей игре, за которую Бубнов поставил мексиканцу двойку.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»