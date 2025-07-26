Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Локо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

У «Краснодара» единственный гол забил Мозес Кобнан.

«Краснодар» – действующий чемпион.

«Локомотив» лидирует в РПЛ.

«В первом же подходе к нашим воротам пропустили гол. Дальше играли с преимуществом, оказывали давление, но не хватало доставок в штрафную, нужно было играть вертикально. Очень легкие мячи пропустили, нельзя так пропускать, в прошлом сезоне не позволяли соперникам такую роскошь.

Расстраивает игра, вроде бы матч проходил при нашем преимуществе, но нельзя так ошибаться в обороне», – сказал Мусаев.