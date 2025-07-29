Шнякин раскритиковал оценки Бубнова

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу аналитики эксперта Александра Бубнова по матчу 2-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (1:2). Он удивился оценкам, поставленным защитникам гостей.

«Про Бубнова и его двойки. Я немного сгорел. И подготовил для вас видео, гляньте.

Во-первых, Александру Викторовичу – уважение. Рад, что он в деле. Но наткнулся на оценки Бубнова по итогам матча «Краснодар» – «Локомотив». И потерял челюсть. ДВОЙКИ Сильянову, Ненахову, Морозову, Монтесу!

Весь матч я по-комментаторски подсвечивал игру именно защитников гостей, а оказалось, что они неучи. Это в принципе странно, ведь чемпион проиграл железнодорожникам дома, да к тому же забил всего один мяч. В дополнительное время.

В итоге взялся пересматривать 100 минут – в фокусе держал только мексиканца Монтеса. И нарезал видео. «Краснодар» давил, гости много оборонялись, Монтес страховал, работал по Кордобе и редко начинал атаки. Хотя забавно, что атаку на пенальти быстрым пасом начал именно он, а еще мог сделать голевую.

Но в таком матче интересно было взглянуть на Монтеса в разрушении. Так вот: он СОЖРАЛ ПОЧТИ ВСЕ! Проиграл только ОДНУ верховую, когда Черников сыграл затылком. Сдавил лучшего игрока прошлого чемпионата, временами просто ужинал Кордобой. Сфолил лишь раз. Везде, где можно, перехватил, накрыл, вынес.

Из ошибок: дал пробить Сперцяну, но все равно позицию занял нормальную (мяч пролетел между ног), а в концовке позволил развернуться Кордобе, который сделал передачу на опасный удар Фуртадо (хотя сложно это назвать грубой ошибкой).

А еще хотите прикол? На угловом, перед голом, его толкнули в спину. Сделал для вас повтор. Но при голевом ударе Монтес отвечал не за автора мяча Мозеса. И тут без особых претензий Левникову, он давал много бороться, второй мяч Батракова случился тоже после жесткой борьбы.

Умоляю, ПОСМОТРИТЕ видео, чтоб жена поняла, зачем я потратил 2,5 часа своего вечера:) Интересно ваше мнение по игре мексиканца. Моe такое: это не двоечник, а чуть ли не лучший игрок встречи. Ок, подумал, что надо поступить по-журналистски, может, я в чем-то предвзят. Переписывался со знакомыми людьми в обоих клубах. Вот их реакция (извините, имена скрою, их просьба).

Игрок «Краснодара»: «Хороший защитник, мне, кстати, нравится, как он атаки начинает, пускай с нами этого почти не делал. В единоборствах он с Джоном справился, надо признать».

Игрок «Локо»: «Он снял весь верх. Его задачей было не дать пространства Кордобе – справился, играл на опережение, читал игру. Заставлял его на фланг уходить. Как по мне, один из лучших матчей Сесара за Локо».

Выходит, я не сошел с ума. И видео моe – не проделки искусственного интеллекта. Будто мы разные матчи смотрели. Не знаю, как Александр Викторович считает ТТД, по каким принципам/критериям, но теперь к этим его выкладкам буду относиться… эээм, вдумчивее, что ли. При этом повторюсь: с интересом слушаю, уважаю, желаю здоровья», – написал Шнякин.