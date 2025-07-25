В субботу, 26 июля, во 2-м туре российской Первой лиги встречаются «Сокол» и «Чайка». Игра состоится в Саратове, начало – в 18:00 (мск).

Команда Младена Кашчелана завершила сезон-2024/25 в Первой лиге на 16-м месте, набрав 32 очка. «Сокол» добыл 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 25:41. Саратовцы сохранили место в Первой лиге в связи с тем, что «Химки» не получили лицензию.

Новый сезон команда начала с гостевой ничьей 0:0 и занимает 12-е место в чемпионате.

Последние результаты «Сокола»:

«Чайка»

«Чайка» набрала 38 очков в прошлом сезоне и заняла 13-е место в таблице Первой лиги. Команда добыла 8 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей – 31:43.

Чемпионат-2025/26 «Чайка», которую в межсезонье возглавил Дмитрий Комбаров, начала с крупной победы 3:0 и возглавила таблицу.

Предыдущие результаты «Чайки»:

20.07.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:3 Первая лига.

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Сокол» – «Чайка»

«Сокол» чудом сохранил место в Первой лиге и в первом туре доказал, что намерен биться, сыграв вничью на выезде с крепким соперником. В «Чайке» всего за 3 дня до старта сезона сменился тренер, но первый результат оказался более чем положительным. Полагаем, что в предстоящей игре высока вероятность ничейного исхода. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 5.50.