Семин – о новичке «Зенита»: «Исключительный футболист, у которого есть все»

Юрий Семин прокомментировал трансфер Жерсона в «Зенит».

«Впечатление о Жерсоне появилось с его первого шага на поле и приема мяча. Он исключительный футболист. Жерсон даст большой интерес нашей лиге, в том числе и «Зениту». У него есть все: физические данные, мягкая работа с мячом. Жерсон может все.

У «Зенита» подобраны игроки высокого уровня. Другое дело, что их надо объединить и подготовить. Семак умеет это делать. Надеюсь, эта группа игроков будет показывать хороший футбол», – сказал Семин.