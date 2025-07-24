Семин – о новичке «Зенита»: «Исключительный футболист, у которого есть все»

Юрий Семин прокомментировал трансфер Жерсона в «Зенит».
«Впечатление о Жерсоне появилось с его первого шага на поле и приема мяча. Он исключительный футболист. Жерсон даст большой интерес нашей лиге, в том числе и «Зениту». У него есть все: физические данные, мягкая работа с мячом. Жерсон может все.
У «Зенита» подобраны игроки высокого уровня. Другое дело, что их надо объединить и подготовить. Семак умеет это делать. Надеюсь, эта группа игроков будет показывать хороший футбол», – сказал Семин.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Жерсон планирует учить русский язык.
Источник: «РБ Спорт»