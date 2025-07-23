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Радимов предрек тренерскую отставку в первых 5 турах РПЛ

Вчера, 22:32

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» – «Сочи» (3:0).

«Мне кажется, «Сочи» просто «сдулся» в концовке. То есть если «Локомотив» смог усилить игру как раз заменами и теми игроками, которых они взяли, то у «Сочи», мне кажется, те игроки, которые есть в обойме, у них минуте на 70-75-й «закончился бензин» вообще. Ну, то есть они вообще перестали ноги волочить.

С чем это связано – с предсезонной подготовкой или с тем, что грядeт смена тренера, всe же говорят, что там будет Осинькин, – я не знаю. Но история с отъездом Морено между стыковыми матчами подразумевала, что его не будет. Ну, пока он работает. Но я взглянул на календарь «Сочи», и я сильно сомневаюсь, что Морено проработает больше пяти туров», – сказал Радимов.

  • Морено в «Сочи» 1,5 года.
  • Ранее тренер работал в сборной Испании, «Монако».
  • В ближайшем матче РПЛ сочинцы примут «Акрон».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Радимов Владислав Морено Роберт
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