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  • Радимов описал новичка «Зенита» Жерсона двумя прилагательными

Радимов описал новичка «Зенита» Жерсона двумя прилагательными

Сегодня, 20:30
3

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.

Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Я перед игрой был на базе на тренировке «Зенита», и Жерсон произвeл впечатление! Такой здоровый, прямо габаритный. Думаю, точно не слабее Вендела, если не сильнее. Видно, что в наш чемпионат приехал футболист высочайшего класса. И я очень хочу посмотреть Жерсона с первых минут, и особенно против «Рубина» в следующем туре, где будет ой как непросто «Зениту».

Правильно Андрей Аршавин сказал про это – вышел настоящий мастер, которому подыгрывали все остальные. Мне кажется, у Жерсона запас грандиозный. По первому матчу сложилось такое впечатление. Но мы так и про Малкома говорили в своe время. А потом, сколько времени на адаптацию может потребоваться, мы не знаем. На эмоциях может сыграть один-два-три матча, а потом привыкание к партнeрам, где-то недопонимание и что-то ещe может случиться», – сказал Радимов.

  • Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
  • Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Радимов Владислав
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Комментарии (3)
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Литейный 4 (returned)
1753293464
Важно быстрее адаптироваться. Ну к хрякам точно должен выйти на пик. Драть будет Зенит их по взрослому. Гыгыгы
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FCSpartakM
1753294251
До сих пор помню облизывание ж Педро после кубкового одного матча с ФКСМ, на этом Педро сдулся.
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Plyash
1753294747
"Эгсперд" СрачТВ Порнобуланов высказался о Жерсоне . Ах , моська , знать она умна , что молвит про слона.
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