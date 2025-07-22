Агент оценил возможность возвращения Халка в РПЛ

Агент Паулу Барбоза оценил возможность возвращения нападающего «Атлетико Минейро» Халка в чемпионат России.

«Чтобы он вернулся, нужно, чтобы его пригласили. Топовые клубы на определенной конъюнктуре не делают акцент, потому что, естественно, они предпочитают иметь более молодых игроков, перспективных, которые не только играют, но и в недалеком будущем могут выгодно продаться.

С точки зрения финансового интереса, я думаю, что, если топовый клуб РПЛ хочет договориться с очень результативным игроком, который может играть еще один-два, три года на высоком уровне то, да, Халк может вернуться. Но это вложение, как мы говорим, только в одну сторону.

Другая сторона, то, что клуб может получить дивиденд от какой-то будущей продажи, конечно, намного сложнее реализовывается с приходом Халка», – считает Барбоза.