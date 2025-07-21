Кассьерра описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.

Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).

– Что скажете о Жерсоне?

– Это хороший игрок. Первую неделю тренировался с нами. Он чувствует себя все лучше.

– Говорил ли он что‑то об РПЛ? Как ему наш чемпионат?

– Нет, ничего не говорил. Мы пытаемся ему помогать, поддерживать. Главное сейчас – готовиться к следующим матчами и идти дальше.