Кассьерра описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.
Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).
– Что скажете о Жерсоне?
– Это хороший игрок. Первую неделю тренировался с нами. Он чувствует себя все лучше.
– Говорил ли он что‑то об РПЛ? Как ему наш чемпионат?
– Нет, ничего не говорил. Мы пытаемся ему помогать, поддерживать. Главное сейчас – готовиться к следующим матчами и идти дальше.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».
Источник: «Матч ТВ»