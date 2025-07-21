Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Игра состоится 21 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Чичинадзе, Ведерников, Касимов, Квеквескири, Камилов, Рыбчинский, Савельев, Гюрлюк.

Главный тренер: Владимир Слишкович

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

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