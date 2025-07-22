Пономарева взбесила работа судей матча «Оренбург» – ЦСКА: «Выкиньте боковых, они не нужны»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о работе арбитров в гостевом матче красно-синих с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ (0:0).

– Какие у вас впечатления остались от матча ЦСКА с «Оренбургом»?

– Меня бесит работа судей, особенно боковых. Когда есть явное положение «вне игры» боковой арбитр обязан поднимать флажок, иначе зачем же ты там к чертовой матери нужен? Зачем доводить эпизод до конца? Люди же бегут, стараются. Продолжают играть, получают травмы. Об этом нужно кричать.

Значит выкиньте к чертовой матери этих боковых, они не нужны, раз потом все равно VAR просматривает, был офсайд или нет. Пусть судит один судья. Бесит. У меня внутри горит, когда я это вижу. И все почему‑то молчат. Об этом нужно говорить. Но, по‑моему, это вопль бредущего в пустыне.