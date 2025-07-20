Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал невключение нападающего Лусиано Гонду в стартовый состав команды на матч 1-го тура с «Ростовом».
«Не знаю, почему не играет Лусиано. Мне кажется, что он более классный игрок. Кажется, что со здоровьем что‑то может быть не совсем в порядке», – сказал Аршавин.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.
- Гонду остался в запасе, а в центре нападения у «Зенита» с первых минут выйдет Матео Кассьерра.
Источник: «Матч ТВ»