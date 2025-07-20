РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани

В матче 1-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3. Для нижегородцев матч номинально был домашним, но встреча проходила на «Ак Барс Арене» в Казани из-за неготовности «Совкомбанк Арены» принимать игру.

Счет в игре на 40-й минуте открыл Диего Коста. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров. На 68-й хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян довел преимущество «быков» до разгромного.

Для нижегородцев это был 1-й матч под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коста, 40; 0:2 – Александров, 65 (автогол); 0:3 – Сперцян, 68.

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