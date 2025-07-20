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РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани

Сегодня, 17:25
17

В матче 1-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3. Для нижегородцев матч номинально был домашним, но встреча проходила на «Ак Барс Арене» в Казани из-за неготовности «Совкомбанк Арены» принимать игру.

Счет в игре на 40-й минуте открыл Диего Коста. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров. На 68-й хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян довел преимущество «быков» до разгромного.

Для нижегородцев это был 1-й матч под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коста, 40; 0:2 – Александров, 65 (автогол); 0:3 – Сперцян, 68.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН
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Комментарии (17)
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Mirak92
1753022317
Автогол пока гол сезона)
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knikos
1753022883
Ну что , как и в прошлом сезона футбольный Бог явно подыгрывает Краснодару . Последние два гола - дурдом , помешательство какое-то . Сохранить мяч - это для топ-команд , с соответствующим составом ! Вот Спам вчера , чуть что , удар на вынос либо в аут . Надёжность на первом месте ! Но Пари же не топ-клуб !!! Александрову мож в напы пойти ? Не сближаясь с вратарём , точно в угол , да ещё и ближний !!! Гол - красавец ...
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FWSPM
1753023021
Александрову похоже не давали покоя лавры денисова. Это то надо было такое исполнить. Еще одно дитя лемита без мозгов
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Max-Min-vkontakte
1753023525
гол Александрова, а заслуга - Кордобы
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guron88
1753023640
Ну было бы недоразумением, если бы Чемпион проиграл команде вылетевшей в ФНЛ по спортивному принципу, которая ещё и играла не на своём поле...
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sochi-2013
1753025444
Так уж прям и разгромил.)) Молодцы!
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АЛЕКС 58
1753027421
Второй гол украшение тура !
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alll-333
1753029309
Стадион не готов- прочь из рпл. Не так ли было с Черноморцем?
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alll-333
1753029358
Быки молодца! Так держать назло злопыхателем!!!
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Январь 59
1753029804
Всех кто болел за Краснодар-с победой. Быкам -Респект.
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