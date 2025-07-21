Сперцян пожаловался на пустые трибуны в матче с «Пари НН» в Казани

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Он пожаловался на пустые трибуны.

Встреча проходила в Казани из-за неготовности стадиона в Нижнем Новгороде.

«Конечно, матч сложился тяжело. Все-таки начало сезона, плюс накладывается тяжелая дорога. Хорошо поработали ту неделю, заслуженно победили.

Конечно, хочется играть, когда полный стадион, как у нас в Краснодаре. Это и есть футбол. Но ничего не сделаешь. Концентрация всегда должна быть максимальная. Ты должен выкладываться, отдаваться полностью», – сказал Сперцян.