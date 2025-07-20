Реакция Мусаева на 3:0 против «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 1-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
«Тяжeлая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда проходят в такой борьбе. И здесь, помимо мастерства, очень важна эта дисциплина и сыграть на характере, даже если что-то не получается. И в целом равную игру смогли перевернуть за счeт гола. Далее оказывали давление, забили второй мяч. Соперник не сдавался, играл до конца, тоже создавал моменты.
Для нас важно постараться шаг за шагом делать свою игру лучше. Но, повторюсь, очень важно, что стартовали с победы», – сказал Мусаев.
- Голы у «Краснодара» в прошедшем матче забили Диего Коста на 40-й минуте и Эдуард Сперцян на 68-й. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров.
- «Быки» летом приобрели полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта» за 6,5 миллиона евро, вингера Густаво Фуртадо из «ПАС Ламия» за 500 тысяч евро, вратаря Александра Корякина из «Родины» за 500 тысяч евро, защитника Виталия Стежко из «Черноморца» за 450 тысяч евро.
- Защитник Жубал перешел в «Краснодар из «Осера» на правах свободного агента, хавбек Дмитрий Кучугура вернулся после аренды в «Урале».
Источник: «Чемпионат»