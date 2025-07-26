Директор «Пари НН» – о поражении от «Крыльев»: «Есть вопросы к ошибкам отдельных игроков»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) во 2-м туре РПЛ.

«Обидное поражение от «Крыльев Советов». Но сразу скажу, что у нас нет претензий к работе судейской бригады. Вопросы есть к индивидуальным ошибкам отдельных игроков. Уверен, что тренерский штаб проанализирует игру с самарцами. Сезон продолжается», – сказал Мелик-Гусейнов.