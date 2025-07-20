Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Игра состоится 20 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Шнапцев, Карич, Кастильо, Лесовой, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Грулeв, Боселли.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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