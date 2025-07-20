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Реакция Рабинера на победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Сегодня, 10:58
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

  • В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
  • «Спартак» в следующем туре примет «Балтику».
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

«Четыре не засчитанных гола «Спартака» и три, по убеждению большинства болельщиков красно-белых, не назначенных пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», к сожалению, напрочь затмили по эмоциям и обсуждениям впечатление от самой игры. А жаль, потому что она, на мой взгляд, этих эмоций стоила. С них, ощутив электричество «Лукойл Арены», куда непривычно для времен Fan ID пришла часть фанатов (несколько секторов трибуны В имени братьев Старостиных были заполнены именно ими и их баннерами), и начну.

По одному матчу, тем более против ослабленного по сравнению с прошлым сезоном соперника – вспомним хотя бы уход Касинтуры, ни о чем глобальном судить нельзя. Но локально «Спартак» сыграл против Махачкалы куда убедительнее, чем днем ранее «Динамо», в матче открытия первенства принимавшее «Балтику». И трактовать это можно двояко: либо то, что красно-белые – подчеркиваю, на данный момент – готовы к сезону лучше бело-голубых, либо то, что калининградцы на сегодня куда прочнее махачкалинцев.

...Что же касается Казарцева, то, остыв после взбудораженного его решениями стадиона и просмотрев эпизоды на холодную голову, скажу следующее. Отмененные голы, сколько бы их ни было, засчитывать и нельзя было. Просто бывают такие крайне неприятные для бригады арбитров матчи, когда по совпадению приходится принимать множество решений против хозяев.

Но! Главная, на мой взгляд, претензия к нему – разная трактовка двух эпизодов с неназначенными пенальти: в первом тайме за руку Аззи (якобы перед ней там был фол Рикарду Мангаша) и во втором – за толчок в спину Маркиньюса, спровоцировавший его игру рукой.

Если, по мнению судьи, контакт Мангаша с Аззи был достаточным для фиксации нарушения со стороны спартаковца (что, на мой взгляд, не так), то тогда и более весомый – потому что в полете – фол на Маркиньюсе должен был караться одиннадцатиметровым. Ведь в обоих случаях толчки повлекли за собой игру рукой у соперников. В этом случае в первом тайме – штрафной в пользу «Динамо», во втором – пенальти. Если же задана высокая планка единоборств, то оба контакта не влекут за собой свистков, а следовательно, все наоборот: в первом случае – пенальти за игру рукой, во втором – штрафной (но никак не желтая карточка Маркиньюсу) в пользу махачкалинцев. Но похожие по содержанию эпизоды были расценены по-разному и в обоих случаях – в пользу «Динамо».

Что до наступа на ногу Умярову на линии штрафной, то он случился после игры махачкалинца в мяч, и тут важно, каковы рекомендации руководства судейского корпуса конкретно на этот сезон. Их было бы неплохо обнародовать, чтобы публика не гадала, а четко знала, что да как. Но по духу футбола это не «точка».

В общем, при некоторых ошибках нельзя сказать, что Казарцев провел прямо катастрофический, чудовищный матч. Не повлиял на итоговый результат – и на том спасибо. Как спасибо и Станковичу, и Заболотному, после игры отказавшимся обсуждать судейство. Выиграли – не стоит нагнетать. Правда, жалобу в ЭСК «Спартак» подал. Да и Махачкала, например, не убеждена в необходимости показа первой из двух желтых карточек Аззи.

Мурад Мусаев рассказывал мне, как трибуны «Арены Краснодар» его завели во время домашней игры с «Зенитом», и он усматривал симуляцию в падениях Оздоева. А придя домой, посмотрел и ахнул: Перейра же прыжком наиграл не то что на желтую, а на прямую красную карточку! При этом он еле сдержался, не подойдя к Оздоеву и не укорив его.

Это было уже давно, но Мусаев запомнил тот урок на всю жизнь – не поддаваться эмоциям стадиона. «Лукойл Арена», тем более по-настоящему заряжающая, с фанатами, и даже несмотря всего на 17 тысяч зрителей, способна сама легко дойти до белого каления и передать это журналистам и кому угодно. Особенно когда она моет кости судьям.

Но такую команду, как сегодняшняя Махачкала, фавориту нужно обыгрывать в любом случае. И тут приходит на помощь пресс-кит красно-белых: в прошлом сезоне «Спартак» проиграл этой организованной команде оба домашних матча – и в РПЛ, и в Кубке.

Сейчас все для него вышло намного бодрее. И, кажется, перспективнее»,– написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (9)
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FWSPM
1753000117
казарцев устроил цирк а на вар ему помогали и не надо его оправдывать из за того что Спартак победил.
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FCSpartakM
1753002024
"нельзя сказать, что Казарцев провел прямо катастрофический, чудовищный матч. Не повлиял на итоговый результат" - ну а если бы повлиял? Это повезло, что это была Мхч, а не какой-нибудь топ-матч.
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ScarlettOgusania
1753002411
обвинять в некомпетенции Казарцева не стану, но в предвзятости - точно судил в сторону даговских костоломов... один из пеналей должен быть поставлен, скорее всего именно на Умярове, и оправдания Раби абсолютно неуместны, поскольку похожие пенали мы уже видели по ходу прошлого сезона и не раз... и гол Литвы был отменён намеренно, поскольку Васька не видел, а сидевший на ВАР Фисенко (кто это?) не сказал ему, что вратаря сбил не Денисов, а свой махач, въехавший ему в бок...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753002933
Какое то испуганное интервью Рабинера.Ты или по сути говори,или "ладно,раз выиграли",вообще тогда не говори ничего. Судейство было странное,Динамо явно не высокого класса команда,больше Файт Найтс напоминают,состоящее из бойцов ММА.Этот коллектив только судьи могут спасти от вылета,чем и занимаются с первого тура.
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Persona_non_Grata
1753005057
"Не повлиял на итоговый результат – и на том спасибо" - скажем дружно "СПАСИБО" Казарцеву за милость, что не засудил окончательно ! А так - слегонца принял все спорные, да и бесспорные моменты не в пользу Спартака !!!((... СПАСИБО, БЛАГОДЕТЕЛЬ !!!)))...
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andr45
1753007377
РАБИНЕР «каковы рекомендации руководства судейского корпуса конкретно на этот сезон» По заявлению прохиндея ЛАПОЧКИНА, експерта МАТЧ ТВ новых рекомендаций не поступало. PS В 2021 г. ЛАПОЧКИН БЫЛ ОТСТРАНЕН УЕФА НА ДЕЯТЬ ЛЕТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ. В 2020 году появилась информация, что Лапочкин замешан в ставках на тотализаторе. УЕФА подозревала Лапочкина в связях с бывшим судьей Павлом Стипиди, задержанным в Латвии по подозрению в махинациях на тотализаторе.
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subbotaspartak
1753007878
Не повлиял на итоговый результат – и на том спасибо.
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Plyash
1753012382
Хорошее настроение,это когда идиоты уже не бесят,а веселят... Самое главное,что вчера команда не сломалась по ходу игры,и что Деян вчера тоже показал себя настоящим,сдержанным руководителем.Спартак с достоинством покинул стадион,а ведь было отчего "свихнуться",ведь игроки по ходу игры повторы не видят. Думаю,что эта настоящая морально-волевая победа команды над собой,над судьями,над соперниками,которую трудно будет переоценить.Такие игры по настоящему делают команду дружной единой семьёй,без всякого пафоса.Всем нам удачи.
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