Реакция Рабинера на победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Спартак» в следующем туре примет «Балтику».

Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

«Четыре не засчитанных гола «Спартака» и три, по убеждению большинства болельщиков красно-белых, не назначенных пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», к сожалению, напрочь затмили по эмоциям и обсуждениям впечатление от самой игры. А жаль, потому что она, на мой взгляд, этих эмоций стоила. С них, ощутив электричество «Лукойл Арены», куда непривычно для времен Fan ID пришла часть фанатов (несколько секторов трибуны В имени братьев Старостиных были заполнены именно ими и их баннерами), и начну.

По одному матчу, тем более против ослабленного по сравнению с прошлым сезоном соперника – вспомним хотя бы уход Касинтуры, ни о чем глобальном судить нельзя. Но локально «Спартак» сыграл против Махачкалы куда убедительнее, чем днем ранее «Динамо», в матче открытия первенства принимавшее «Балтику». И трактовать это можно двояко: либо то, что красно-белые – подчеркиваю, на данный момент – готовы к сезону лучше бело-голубых, либо то, что калининградцы на сегодня куда прочнее махачкалинцев.

...Что же касается Казарцева, то, остыв после взбудораженного его решениями стадиона и просмотрев эпизоды на холодную голову, скажу следующее. Отмененные голы, сколько бы их ни было, засчитывать и нельзя было. Просто бывают такие крайне неприятные для бригады арбитров матчи, когда по совпадению приходится принимать множество решений против хозяев.

Но! Главная, на мой взгляд, претензия к нему – разная трактовка двух эпизодов с неназначенными пенальти: в первом тайме за руку Аззи (якобы перед ней там был фол Рикарду Мангаша) и во втором – за толчок в спину Маркиньюса, спровоцировавший его игру рукой.

Если, по мнению судьи, контакт Мангаша с Аззи был достаточным для фиксации нарушения со стороны спартаковца (что, на мой взгляд, не так), то тогда и более весомый – потому что в полете – фол на Маркиньюсе должен был караться одиннадцатиметровым. Ведь в обоих случаях толчки повлекли за собой игру рукой у соперников. В этом случае в первом тайме – штрафной в пользу «Динамо», во втором – пенальти. Если же задана высокая планка единоборств, то оба контакта не влекут за собой свистков, а следовательно, все наоборот: в первом случае – пенальти за игру рукой, во втором – штрафной (но никак не желтая карточка Маркиньюсу) в пользу махачкалинцев. Но похожие по содержанию эпизоды были расценены по-разному и в обоих случаях – в пользу «Динамо».

Что до наступа на ногу Умярову на линии штрафной, то он случился после игры махачкалинца в мяч, и тут важно, каковы рекомендации руководства судейского корпуса конкретно на этот сезон. Их было бы неплохо обнародовать, чтобы публика не гадала, а четко знала, что да как. Но по духу футбола это не «точка».

В общем, при некоторых ошибках нельзя сказать, что Казарцев провел прямо катастрофический, чудовищный матч. Не повлиял на итоговый результат – и на том спасибо. Как спасибо и Станковичу, и Заболотному, после игры отказавшимся обсуждать судейство. Выиграли – не стоит нагнетать. Правда, жалобу в ЭСК «Спартак» подал. Да и Махачкала, например, не убеждена в необходимости показа первой из двух желтых карточек Аззи.

Мурад Мусаев рассказывал мне, как трибуны «Арены Краснодар» его завели во время домашней игры с «Зенитом», и он усматривал симуляцию в падениях Оздоева. А придя домой, посмотрел и ахнул: Перейра же прыжком наиграл не то что на желтую, а на прямую красную карточку! При этом он еле сдержался, не подойдя к Оздоеву и не укорив его.

Это было уже давно, но Мусаев запомнил тот урок на всю жизнь – не поддаваться эмоциям стадиона. «Лукойл Арена», тем более по-настоящему заряжающая, с фанатами, и даже несмотря всего на 17 тысяч зрителей, способна сама легко дойти до белого каления и передать это журналистам и кому угодно. Особенно когда она моет кости судьям.

Но такую команду, как сегодняшняя Махачкала, фавориту нужно обыгрывать в любом случае. И тут приходит на помощь пресс-кит красно-белых: в прошлом сезоне «Спартак» проиграл этой организованной команде оба домашних матча – и в РПЛ, и в Кубке.

Сейчас все для него вышло намного бодрее. И, кажется, перспективнее»,– написал Рабинер.