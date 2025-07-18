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Семак высказался о внедрении Жерсона в схему «Зенита»

Сегодня, 17:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом».

– Что скажете о «Ростове»?

– Команда сохранила состав, если не считать ухода Комличенко и Осипенко. Продолжает играть в агрессивной манере. Много игроков из системы «Зенита» – это говорит о том, что наша академия работает хорошо. Для меня показатель, сколько игроков выступает на высшем уровне.

В состав «Зенита» сложно пробиться, не пройдя период получения практик. Это возможно, но надо быть очень талантливым. Есть надежда, что будут игроки, которые будут сразу появляться в составе после академии.

Нас ждет сложный матч. Помним, каким он был сложным в концовке прошлого чемпионата. Этот будет такой же сложный. Что станет легче в чемпионате – ждать не стоит. Нам надо трудиться и верить, что получим то, что заслуживаем. И порадуем наших болельщиков.

– Можно ли считать ту схему базовой, которые наиграли на предсезонке?

На протяжении многих лет отталкиваемся от игроков, которые есть в распоряжении. Сегодня у нас есть понимание, как будем играть. Что касается внедрения Жерсона, возможно, что‑то изменится. Есть варианты, но какой будет лучшим, нам предстоит решить.

  • В межсезонье петербургский клуб приобрел у «Фламенго» 28-летнего полузащитника сборной Бразилии Жерсона за 25 миллионов евро.
  • Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге на «Газпром‑Арене» и начнется в 18:00 (мск).
  • Матч «Зенит»«Ростов» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 июля и начнется в 18:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Жерсон Семак Сергей
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