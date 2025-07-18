Семак высказался о внедрении Жерсона в схему «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом».
– Что скажете о «Ростове»?
– Команда сохранила состав, если не считать ухода Комличенко и Осипенко. Продолжает играть в агрессивной манере. Много игроков из системы «Зенита» – это говорит о том, что наша академия работает хорошо. Для меня показатель, сколько игроков выступает на высшем уровне.
В состав «Зенита» сложно пробиться, не пройдя период получения практик. Это возможно, но надо быть очень талантливым. Есть надежда, что будут игроки, которые будут сразу появляться в составе после академии.
Нас ждет сложный матч. Помним, каким он был сложным в концовке прошлого чемпионата. Этот будет такой же сложный. Что станет легче в чемпионате – ждать не стоит. Нам надо трудиться и верить, что получим то, что заслуживаем. И порадуем наших болельщиков.
– Можно ли считать ту схему базовой, которые наиграли на предсезонке?
– На протяжении многих лет отталкиваемся от игроков, которые есть в распоряжении. Сегодня у нас есть понимание, как будем играть. Что касается внедрения Жерсона, возможно, что‑то изменится. Есть варианты, но какой будет лучшим, нам предстоит решить.
- В межсезонье петербургский клуб приобрел у «Фламенго» 28-летнего полузащитника сборной Бразилии Жерсона за 25 миллионов евро.
- Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге на «Газпром‑Арене» и начнется в 18:00 (мск).
- Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 июля и начнется в 18:00 мск.