Талалаев: «Наш матч с «Динамо» будут смотреть почти все любители футбола в стране»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Динамо».

«Конечно, это ответственность и внимание. Люди ждут – полтора месяца не было матчей. Я почти уверен, что на «Динамо» будет полный стадион и почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру. Для футболистов это прекрасная возможность показать товар лицом. Мы, конечно же, используем этот фактор при настрое.

Только один нюанс: у нас были согласованы два матча с «Сочи» 13-го числа, а чемпионат открывается на день раньше выходных. Мы в принципе уже хотели работать в недельном цикле. Тем более что потом пойдeт много выездов с учeтом кубковых игр. Поэтому даже день разницы имеет значение. Приходится корректировать программу подготовки, которая много лет успешно используется. Если бы играли 19-го, всем нам – тренерскому, медицинскому штабу – было бы спокойнее», – сказал Талалаев.