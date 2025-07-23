Григорян упрекнул Карпина после матча «Динамо» с «Балтикой»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ.

Команды сыграли со счетом 0:0.

Эта игра была первой в чемпионате России для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Слишком хорошо «Балтика» подготовилась к матчу с «Динамо» – просто все сильные стороны соперника разоружила. Это был тренерский матч: с точки зрения тактики и настроя.

Игра показала, что у Валерия Карпина и его «Динамо» нет «плана Б», он отсутствует напрочь», – сказал Григорян.