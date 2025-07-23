Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян упрекнул Карпина после матча «Динамо» с «Балтикой»

Григорян упрекнул Карпина после матча «Динамо» с «Балтикой»

Сегодня, 08:30
1

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ничью «Динамо» с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ.

  • Команды сыграли со счетом 0:0.
  • Эта игра была первой в чемпионате России для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Слишком хорошо «Балтика» подготовилась к матчу с «Динамо» – просто все сильные стороны соперника разоружила. Это был тренерский матч: с точки зрения тактики и настроя.

Игра показала, что у Валерия Карпина и его «Динамо» нет «плана Б», он отсутствует напрочь», – сказал Григорян.

Еще по теме:
«Динамо» улучшило предложение по Зайнутдинову 2
Раскрыта сумма, которую «Зенит» получил за переход Сергеева в «Динамо» 4
«Динамо-2» 1,5 суток не может вылететь из Новосибирска
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Григорян Александр Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кaстрюлька
1753249964
План "Б" остался в Ростове..Коренастый,кудрявый,носатый такой план "Б".. Хореном зовут.)
Ответить
Главные новости
Фото«Бенфика» побила клубный трансферный рекорд, подписав игрока, которым интересовался «Зенит»
09:00
Шатов: «Вся страна видела, что было в стыковых матчах «Урала» с «Ахматом»
08:37
2
Ахметов – в «Крыльях», Вендел отказался уходить из «Зенита» после увеличения клубного бюджета, Пальцев близок к «Спартаку» и другие новости
00:25
ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей
00:12
15
Волк из «Динамо Мх» оправдал Смолова за драку в «Кофемании»: «Федор проявил себя с хорошей стороны»
Вчера, 23:33
4
Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»
Вчера, 23:21
9
Мовсесьян описал бюджет ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 23:13
ФотоМостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика
Вчера, 22:49
9
Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»
Вчера, 22:16
49
«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара
Вчера, 22:07
15
Все новости
Все новости
Григорян упрекнул Карпина после матча «Динамо» с «Балтикой»
08:30
1
Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»
Вчера, 23:21
9
Мовсесьян описал бюджет ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 23:13
ВидеоБыстров назвал «показухой» речь Талалаева перед «Балтикой» после матча с «Динамо»
Вчера, 23:03
1
ФотоМостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика
Вчера, 22:49
9
Забаненный Писарский тренируется с клубом Басты
Вчера, 22:37
Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»
Вчера, 22:16
49
«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара
Вчера, 22:07
15
Толстопятов: «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»
Вчера, 21:56
2
Олусегун сменит «Краснодар» на другой клуб РПЛ
Вчера, 21:45
1
Маркиньос поделился эмоциями от получения 10-го номера в «Спартаке»
Вчера, 21:31
1
Реакция фанатов «Зенита» на уход Ахметова и Волкова
Вчера, 21:18
19
Владелец «Акрона» описал Дзюбу двумя словами
Вчера, 21:04
5
Эксперт насчитал 9 судейских ошибок в 1-м туре РПЛ
Вчера, 20:54
7
ВидеоГазманов получил подарок от клуба РПЛ
Вчера, 20:40
8
Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола
Вчера, 20:28
10
«Все четко по букве закона»: Быстров – о Казарцеве в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 20:21
5
«Динамо» улучшило предложение по Зайнутдинову
Вчера, 20:07
2
Фото«Сочи» объявил об аренде игрока «Зенита»
Вчера, 19:39
К задержанному футбольному инсайдеру не пускают адвоката
Вчера, 19:20
12
ВидеоАбсолютный чемпион мира по боксу посетил тренировку «Зенита»
Вчера, 19:14
5
Сафонов: «Мне сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр в «Истанбуле»
Вчера, 18:36
3
ЦСКА может лишиться Келлвена
Вчера, 18:34
1
«Зенит» раскрыл новый клуб Ахметова
Вчера, 18:18
7
ЦСКА объяснил, почему не отпустил Алвеса в сборную Бразилии
Вчера, 18:13
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Файзуллаева в Турцию
Вчера, 17:53
1
Комаров раскрыл цель «Ростова» на сезон
Вчера, 17:46
Семину понравился новичок «Зенита»: «Топовый игрок, как Халк»
Вчера, 17:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 