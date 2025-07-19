Пряхин из «Балтики»: «Недовольны ничьей с «Динамо», мы были сильнее»

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
«Мы недовольны результатом игры с «Динамо». У соперника не было моментов с игры, лишь со стандартов. Мы знали, что это их сильная сторона, но все равно пропустили после углового.
Могли спокойно выигрывать. «Балтика» была сильнее и потеряла очки в игре с «Динамо», – сказал Пряхин.
- «Балтика» за 1 сезон вернулась из Первой лиги.
- Команду тренирует Андрей Талалаев.
- «Балтика» 26 июля сыграет в Москве против «Спартака».
Источник: Metaratings