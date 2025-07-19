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Губерниев объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом в этом сезоне

Сегодня, 15:29
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результате матча «Динамо» – «Балтика». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре РПЛ. Эта игра стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

«А почему вообще «Динамо» должно было обыграть «Балтику»? «Балтика» – очень неуступчивая команда с прекрасным тренером, я вообще не понимаю, почему столько авансов раздали команде Карпина. Ему предстоит многое сделать, чтобы «Динамо» претендовало на что-то серьезное. Да, вывеска получилась громкая, Карпина – тренер с именем, но для того, чтобы симбиоз произошел, нужно потрудиться. Поэтому я совершенно не удивлен, что «Балтика» не проиграла.

Талалаев – прекрасный тренер. Даже с учетом того, что набор исполнителей в его команде уступает «Динамо», он выжал максимум. Начало положено.

Не думаю, что «Балтика» будет аутсайдером. Как и не думаю, что «Динамо» будет чемпионом. Претендентом – да, но для того, чтобы выиграть золото, команде Карпина нужно прыгнуть выше головы», – сказал Губерниев.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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Ilichkadr70
1752928432
Тренер с именем Валера верим?
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sochi-2013
1752929278
Откуда этот чушь:" Карпина – тренер с именем "? Ну есть у него имя- Валера. И что? У других что ли нет? Где его достижения как тренера?
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vvv123
1752929810
Губошлепов и тот понимает!
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Cleaner
1752931746
Патамушта тренер Валера!!!...)))
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Garrincha58
1752931947
Карпин тренер с именем рассмешил... Да имя у него Валера и всё больше ничего.. НИ ЧЕ ГО
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СильныйМозг
1752932072
Динамо хочет мегазвезду "50 лет без чемпионства".
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