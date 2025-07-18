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  • Новичок «Челябинска»: «Цель – выйти в РПЛ и вынести «Зенит»

Новичок «Челябинска»: «Цель – выйти в РПЛ и вынести «Зенит»

Сегодня, 09:57

Ивуарийский нападающий Вильфрид Эза, новичок «Челябинска», заявил о желании вывести уральский клуб в РПЛ и обыграть санкт-петербургский «Зенит». «Челябинск» объявил о переходе Эзы 16 июля из австрийского «Рида».

«Моя цель – занять первое место и вместе с «Челябинском» выйти в Премьер-Лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его», – заявил Эза.

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в PARU Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля.

  • За всю свою карьеру Вильфрид Эза провeл 209 матчей.
  • Нападающий забил 95 мячей и сделал 24 результативные передачи.
  • Рыночная стоимость ивуарийского форварда оценивается в 350 тысяч евро.

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Источник: официальный сайт «Челябинска»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Челябинск Зенит
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