Новичок «Челябинска»: «Цель – выйти в РПЛ и вынести «Зенит»

Ивуарийский нападающий Вильфрид Эза, новичок «Челябинска», заявил о желании вывести уральский клуб в РПЛ и обыграть санкт-петербургский «Зенит». «Челябинск» объявил о переходе Эзы 16 июля из австрийского «Рида».

«Моя цель – занять первое место и вместе с «Челябинском» выйти в Премьер-Лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его», – заявил Эза.

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в PARU Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля.